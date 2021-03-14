عام / تونس توقع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإٍسلامي
الأحد 1442/8/1 هـ الموافق 2021/03/14 م واس
جدة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس
أستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في مكتبه بجدة اليوم ، السفير التونسي لدى المملكة المندوب الدائم لدى المنظمة هشام الفوراتي .
وجرى خلال الاستقبال توقيع المندوب الدائم لتونس على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ، أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة .
وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والجمهورية التونسية .
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