جدة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في مكتبه بجدة اليوم ، السفير التونسي لدى المملكة المندوب الدائم لدى المنظمة هشام الفوراتي .وجرى خلال الاستقبال توقيع المندوب الدائم لتونس على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ، أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة .وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والجمهورية التونسية .// انتهى //13:37ت م0061