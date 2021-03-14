عام / جامعة حائل تنظم عدداً من الدورات التأهيلية للشهادات المهنية
الأحد 1442/8/1 هـ الموافق 2021/03/14 م واس
حائل 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس
تنظم جامعة حائل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر خلال شهر مارس عددا من الدورات التأهيلية للشهادات المهنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ .
وتتناول الدورات شهادة اختصاصي التسويق والمساعد الإداري والمحاسب المالي المحترف وشهادة الدولية للحاسب والإنترنت IC3 وشهادة MOS ومتخصص تطبيقات مايكروسوفتMS Word وشهادة أوشا في الصناعات العامة وأوشا في الإنشاءات والآيوش الإدارة بأمان وكذلك برنامج تأهيلي لشهادة محترف الموارد البشرية الدولي وإدارة المشاريع الاحترافية والساب المحاسبي والساب للمطورين .
كما تشتمل على قسم المشتريات وإدارة المخازن وشهادة مقدم طعام معتمد وشهادة مشرف ضيافة معتمد وخدمة الضيوف الذهبية وبرنامج تأهيلي لشهادة معايير التقارير المالية الدولية IFRS وبرنامج تأهيلي لشهادة إدارة المشاريع في البيئة المحكمة PRINCE2 .
ودعت الجامعة الراغبين والمهتمين بالدورات إلى التسجيل عبر الرابط التالي : https://dcsce.uoh.edu.sa .
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14:35ت م
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