الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسحقق الجواد "النجم الباهر" لسلطان بن فيحان المنديل "كأس الأمن العام" أمس في الجولة الـ60 من موسم سباقات الخيل على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ، بعد حلوله أولاً في الشوط الخامس الذي بلغت مسافته 1600 متر تحت قيادة الخيال "اليكسس مورينو" بزمن "1:37:33دقيقة"، وبفارق أكثر من طول عن،الجواد "ريادي" الذي حل ثانياً وفي المركز الثالث بدر المغترة".وسلم نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان الكأس للمدرب فيحان المنديل بعد نهاية الشوط.وتمكن الحصان "ابن دحيم" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد من الفوز بكأس المؤسسة العامة للموانئ بعد أن قدم مع خياله محمد سعيد شوطاً مميزاً بدخوله القوي محققًا أول كأس في مشواره السباقي، بزمن "1:24:78دقيقة" تاركًا الوصافة لزميلة "مرتجح" بفارق طولين تقريبًا وحل ثالثًا "العضوي"، إذ تسلم المدرب عبدالله بن مشرف الكأس من نائب رئيس هيئة الموانئ مساعد الدريس في ختام الشوط السابع.// انتهى //14:38ت م0085