الدمام 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة عبدالهادي الشمري، وذلك بعد تدشين سمو أمير المنطقة لحملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام في نسختها الثانية.وأكد سموه ضرورة رصد مخالفات الجهات والأفراد الذين يقومون برمي الأنقاض وارتكاب المخالفات الأخرى في الأماكن العامة، وتحرير المخالفات لهم واتخاذ الإجراءات والجزاءات النظامية بحقهم، مبيناً أن جودة المشهد البصري في المنطقة مسؤولية تشترك فيها جميع الجهات والمواطنين والمقيمين في المنطقة.وأضاف أن هذه الحملات تهدف إلى معالجة أخطاء ارتكبها البعض، وتعطي إشارة لضرورة أن يسهم المجتمع بجميع مكوناته في إزالة التشوهات البصرية في المنطقة والمحافظة على النظافة العامة كونها سلوكاً يحث عليه ديننا الحنيف.من جهته ثمن معالي أمين المنطقة توجيهات سموه التي ستنعكس على جهود الأمانة ، فيما أكد رئيس المجلس البلدي أن الحملة ستنطلق من ضاحية الملك فهد وستشمل جميع الأحياء بحاضرة الدمام.// انتهى //14:41ت م0086