عرعر 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميي عرعر" ثامر قمقوم وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بعد اعتماده وتأسيسه .واطلع سموه لشرح عن الجمعية والأهداف والمهام التي تسعى لتحقيقها والإسهام في الارتقاء بالفكر الإعلامي وتنمية المعرفة والمهارات الإعلامية بالمنطقة وسبل التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في دعم وتطوير الكفاءات بكافة الأجهزة وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل.كما دشن سموه الشعار الجديد للجمعية ومنصتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ودعا القائمين على الجمعية لاستيعاب رؤية ٢٠٣٠ ودور الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة وغير الربحية في تحقيق مستهدفاتها وتنفيذ مبادراتها ودعمها وما يتطلبه ذلك إعلاميا في مسارات التوعية والتهيئة والإرشاد والتحفيز، مؤكدًا أن للإعلام دور مهم وحيوي وحاسم في تنمية المنطقة بكافة المجالات، متمنيًا سموه التوفيق لمنسوبي الجمعية .من جانبه، نوه رئيس جمعية إعلاميي بدعم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المتواصل لجمعية إعلاميي عرعر , مثمناً توجيهاته لتحقيق تطلعات وطموحات الجمعية .// انتهى //14:46ت م0088