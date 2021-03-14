الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد بن ناصر العجاجي الفائزين بالمراكز الأولى في بطولات الصعود لدوري الدرجة الأولى ولدرجتي ممتاز الشباب والناشئين التي اختتمت أمس على ملاعب بيت الشباب ونادي الاتفاق بالدمام .وأسفرت النتائج عن تأهل فريقا الهدى والنهضة لمصاف أندية دوري الدرجة الأولى فيما تأهل فريقا الهدى والسلام لمصاف الدوري الممتاز لدرجة الشاب وتأهل فريقا الصفا والابتسام للدوري الممتاز لدرجة الناشئين.// انتهى //14:55ت م0090