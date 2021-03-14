نجران01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واستلقى ‏صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ،في مركز اللقاح الرئيسي بمقر مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمعارض والمؤاتمرات بمدينة نجران الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.وأثنى سمو أمير منطقة نجران على جهود وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتجهيزات الطبية المتقدمة والكوادر المؤهلة التي أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا ،والحفاظ على صحة المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة،مشيداً بالتفاعل الإيجابي من المواطنين والمقيمين في التسجيل في تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح والتطعيمات اللازمه للوقاية من الفيروس.من جانبه أكد مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بن هميم ،جاهزية مراكز تقديم لقاحات كورونا بمنطقة نجران لاستقبال المستفيدين المسجلين في تطبيق "صحتي "، للحصول على الجرعة الاولى والثانية ،مشيرا الى التوسع في تقديم خدمات اللقاحات بالمنطقة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على خدمات اللقاح من خلال إضافة 5 مراكز لتقديم خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد 19 "،في محافظات حبونا،ويدمة،وثار،وخباش،وبدر الجنوب ،ليصبح عدد المراكز في منطقة نجران 9 مراكز بطاقة استيعابية 6800 مستفيد يومياً،إضافة إلي تقديم خدمة اللقاح لمرضى الرعاية المنزلية في منازلهم المسجلين في البرنامج وذويهم . وتقديم خدمة اللقاح للنزلاء في التأهيل الشامل.//انتهى//14:59ت م0091