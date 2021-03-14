الدمام 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة مجتمعية لتسمية الحدائق العامة والمناطق الترفيهية والمرافق بمشاركة الجمهور في اختيار الأسماء، بهدف سهولة التعريف بهذه الأماكن وتحديد مواقعها وتعزيز الانتماء المجتمعي.وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن المبادرة تأتي حرصًا من الأمانة على التواصل الفعال مع المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أن الأمانة وضعت معايير لتسمية المتنزهات والحدائق بناء على سياسة ومعايير للتسمية تتناسب مع خصائص المنطقة، ومنها أن تكون الأسماء المقترحة للحدائق لها أهمية تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية تتناسب مع المجتمع المحلي في المنطقة خاصة والمملكة عامة.وبين الصفيان أن الأمانة قامت بعمل استطلاع بمشاركة الجمهور لاقتراح أسماء لعدد من الحدائق الجديدة في 10 أحياء بمدينة الدمام، من خلال نشر إعلان في تلك الأحياء يتضمن آلية المشاركة، والتي تتم بمسح الباركود عن طريق الهاتف الذكي، لافتًا إلى أن المشاركة ستكون عبر موقع الأمانة الإلكتروني من خلال إدخال اسم المشارك ورقم الجوّال وكتابة الاسم المقترح وسبب التسمية.// انتهى //15:04ت م0092