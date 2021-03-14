جدة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة اليوم، اجتماعاً لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بحضور رئيس المجلس محمد يوسف ناغي، وأعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، تخلله استعراض لاستراتيجية الغرفة .وأكد سموه أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي في مشاريع التنمية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجانبين بما يحقق التطلعات، مطلعا سموه على استراتيجية غرفة جدة، التي تركز على الحوكمة وتفعيل المبادرات.وكانت غرفة جدة قد شكلت 7 مجالس قطاعية شملت: تجارة التجزئة، الصناعات الخفيفة، الدعم اللوجستي، السياحة والثقافة ، التعليم والتدريب ، الصحة ، والتطوير العمراني، تعمل على إيجاد ميزات تنافسية، بجانب إيجاد حلول تتواءم ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات والجهات الحكومية في المنطقة، فيما تم إشراك الجامعات ومراكز الأبحاث والدارسات في العمل مع الغرفة لتجويد المخرجات.وتسعى هذه القطاعات لإيجاد بيئة عمل جاذبة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنمية ريادة الأعمال والريادة في الاقتصاد الرقمي، وتوليد الوظائف، ومكافحة التستر، وبناء قواعد البيانات، ودعم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.// انتهى //15:09ت م0093