الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دورتين متخصصتين في التحول الرقمي، الأولى كانت بعنوان "دور القائد في التحول الرقمي" للقياديين بالصندوق، والثانية بعنوان "الموظفون والتحول الرقمي-المهام الأدوار" التي استهدفت منسوبي "هدف"، قدمها خبير التحول الرقمي وإدارة مشاريع تقنية المعلومات المستشار الدكتور عبدالرحمن الخضير.ويأتي الهدف من انعقاد الدورتين حرصاً من الصندوق على مواكبة التحول الرقمي والتطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها ووضع الخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق الأهداف بجودة وكفاءة للوصول إلى جهة رقمية متكاملة رائدة تيسر كافة الخدمات للمستفيدين.وفي افتتاح الدورة، ثمن مدير الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني مبادرة جمعية رقمن النوعية في تعميق الشراكة مع الصندوق، لتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية رأس المال البشري في مجال التحول الرقمي.وأكد أهمية التعاون في جميع مجالات التحول الرقمي، مبيناً أن "هدف" بدأ في رحلة التحول الرقمي بتشكيل لجنة للتحول مكونة من جميع الوحدات الإدارية ذات العلاقة، بهدف تحقيق استراتيجية الصندوق عن طريق تطبيق التحول الرقمي بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025 والتي ستقود المملكة إلى مصاف الدول الرائدة رقمياً.وقال :" يتم حاليا تنفيذ مكاسب سريعة تأخذ بعين الاعتبار تحسين تجربة المستفيد وتوثيق وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الأتمتة، إضافة إلى رفع الوعي بالتحول الرقمي عن طريق نشر رسائل التوعية والندوات والمحاضرات ذات الصلة".كما استعرض خبير التحول الرقمي وإدارة المشاريع التقنية، المبادرات والبرامج النوعية والمتميزة في مجال التقنية، والحلول الاستراتيجية التي تساهم في دفع عجلة التقدم وتحقيق الريادة المجتمعية.وتناولت محاور الدورتين المفهوم العام للتحول الرقمي وفوائده وتوجهاته، فضلا عن عرض موجز لقياس التحول الرقمي للجهات الحكومية، ودور القيادات الإدارية في تطبيق التحول الرقمي، وكذلك المفهوم العام للحكومة الإلكترونية وفوائدها وتوجهاتها ومكونات التحول الرقمي ودور موظفي الصندوق في تطبيق التحول الرقمي.وحظيت الدورتان بمشاركة منسوبي ومنسوبات الصندوق، كما تم في ثناياها طرح الآراء والمقترحات حول مسارات ووسائل التحول الرقمي وسُبل الاستفادة منها في تنمية رأس المال البشري وتأصيل استخدامات التنقية بين أوساط القوى الوطنية.// انتهى //15:16ت م0094