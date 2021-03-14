بريدة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏القصيم، 11 مؤلفاً من منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الذين ساهموا في إثراء الساحة العلمية من خلال انتاجهم العلمي والبحثي، والمتمثل في عدد من المؤلفات والكتب في مختلف التخصصات المعرفية والثقافية.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة اليوم مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الفريح، وعدداً ممن قاموا بتأليف كتب علمية.وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية الكتاب ودوره في تعزيز عملية التعلم وفي إثراء المعرفة في المجتمع, وأهمية تشجيع النشء على القراءة وحبها ، منوهاً بما قدمه منسوبو التعليم من نتاج علمي وبحثي، موصياً إياهم على الاستمرار في التأليف والنشر.وأهدى المؤلفون نسخاً من مؤلفاتهم لسمو أمير القصيم، وهم : الدكتورة فاطمة الرديني، وهادي الغرابي، وسلطان الخضيري، ومشاعل الخلف، وندى الوايلي، وفهد الصقري، ووفاء أبالخيل، ووليد الحجاج، وهلال الحربي، ونوال المطيري، وبدرية الحربي.بدوره ثمن المدير العام للتعليم دعم سمو أمير المنطقة وتشجيعه لمنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة ، بإطلاعه على مؤلفاتهم واقتنائها ، مؤكداً بأن هذا الدعم والتشجيع تحفيز للإبداع والتأليف ونشر العلم من قبل كافة العاملين بالميدان التعليمي.// انتهى //15:17ت م0095