جدة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسيفتتح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل بعد غدٍ الثلاثاء ملتقى " التعليم عن بعد .. واقع ورؤى"، الذي تنظمه إدارة تعليم محافظة جدة.وأوضح مدير تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي أن الملتقى الافتراضي يستهدف شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس، إضافة إلى الطلاب والطالبات، فيما سيتخلل الملتقى طرح عدد من أوراق العمل المتعلقة بجميع جوانب الارتقاء بالتعليم عن بُعد من قبل أكاديميين وتربويين متخصصين في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات.يذكر أن الملتقى يستمر يومين، ويهدف إلى إبراز أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في أدوات وأساليب التعليم عن بُعد، بجانب استشراف مستقبل التعليم بعد جائحة كورونا، إضافة إلى تطوير البيئات التعليمية بما يتناسب مع التوجهات الداعمة للتعليم عن بُعد، وإذكاء روح المنافسة في تقديم أفضل الحلول المبتكرة في التعليم الإلكتروني.//انتهى//16:05ت م0116