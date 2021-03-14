جدة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأطلق مركز المناهج التعليمية بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم، منظومة خططه وبرامجه لمواءمة سوق العمل وتطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، باستخدام أحدث المعايير الأكاديمية والمعايير اللازمة للخطط الدراسية، بالتنسيق مع عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي لمواكبة المناهج الدراسية لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي الوطني والعالمي.وأوضح مدير المركز الدكتور مروان محمود أن الجامعة تسعى لتعزيز دورها في منظومة التعليم من خلال التميز في عدة مجالات، وأن مخرجاتها وما تقدمه للمجتمع هو الذي يضعها في مرتبة متقدمة، مع الحرص على استقطاب الكفاءات لتطوير المناهج، مفيدًا أن إحدى ركائز التميز هو المناهج المميزة التي تؤثر على المخرجات، خصوصًا مع وجود الطاقات البشرية الهائلة والمؤهلة التي تتمتع بها الجامعة.وقال " إن المركز يسعى إلى تطوير مناهج الأقسام العلمية دوريًا، لكي تكون مواكبة للتطور المتسارع في التعليم والتعلم ومتطلبات سوق العمل، والعمل على تحديد الاحتياجات من معامل وأجهزة وطاقات بشرية والمستلزمات الضرورية لتحقيق أهداف البرامج، وتوحيد المتطلبات الأساسية لكليات الجامعة والتنسيق فيما بينهم، إضافة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين على تقديم الاستشارات في مجال وضع الخطط الدراسية.يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز أعادت هيكلة وحدة المناهج لتصبح مركزًا متكاملًا بمسمى "مركز المناهج التعليمية"، إيمانًا منها بضرورة تطوير المناهج والخطط الدراسية دوريًا بما يتناسب مع خطتها الإستراتيجية.// انتهى //16:29ت م0120