بانغي 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسبدأت في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم، جولة ثانية من الانتخابات التشريعية وأخرى جزئية في 118 محافظة .وقال الناطق العسكري للبعثة الأممية في أفريقيا الوسطى، عبد العزيز فال: إن قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) هيّأت جميع الإمكانات والوسائل لتأمين الاستحقاق التشريعي وتوفير الدعم التقني واللوجيستي للحكومة.وكان الناخبون قد صوتوا في 27 ديسمبر الماضي، في انتخابات تشريعية ورئاسية شككت قوى المعارضة في نزاهتها وطعنت في نتائجها في الرابع من يناير الماضي.// انتهى //16:30ت م0121