إسلام آباد 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 2664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 605200 حالة، منها 21121 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 1275 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 570571 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13508 حالات وفاة.// انتهى //16:31ت م0122