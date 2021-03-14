بريدة 01 شعبان 1442 هـ الموافق14 مارس 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن ما تحقق لبرنامج التوطين بمنطقة القصيم من مخرجات إيجابية أسهمت في زيادة الفرص الوظيفية وإتاحة مسارات العمل الوظيفي لطالبي العمل من الجنسين، لافتًا النظر إلى أن الأرقام والإحصاءات بينت ارتفاعًا في نسب التوطين خلال الفترة الماضية، مما يشير إلى حجم التفاعل في المشاركة ببرامج التوطين بالمنطقة من قبل القطاعات الحكومية والخاصة.وأشاد سمو أمير القصيم بالجهود المبذولة من قبل جميع اللجان المرتبطة ببرامج التوطين لتوفير وتهيئة الفرص الوظيفية لطالبي العمل وأسهمت في ارتفاع مؤشرات نسبة التوطين بالقصيم ونسبة مشاركة المرأة بها، مؤكدًا أن أبناء الوطن على قدر عال من الكفاءة والإمكانيات في مختلف المهن والحرف والمجالات التجارية الاستثمارية.وكان الأمير فيصل بن مشعل بن سعود قد رأس اليوم, بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه اجتماع اللجنة العليا للتوطين بمنطقة القصيم، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, والمدير العام للتوطين المناطقي بوزارة الموارد البشرية تركي الدبيخي، ومدير شرطة القصيم اللواء علي المرضي، والأمين العام لبرنامج التوطين بإمارة القصيم أحمد المشيقح.واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح عن الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية ومسار عمل برنامج التوطين وما تحقق لها من إنجازات أسهمت في دعم برامج التوظيف والتوطين بالمنطقة.كما استعرض الاجتماع وثيقة التوطين المحدثة ودليلها الإجرائي، وعرضًا عن الأنشطة والمهن المستهدفة بالتوطين في المنطقة، والذي اشتمل على تحليل لبيانات سوق العمل وبيانات الباحثين عن عمل بشكل تفصيلي وآلية المواءمة بين الفرص الوظيفية المقترحة للتوطين ومؤهلات الباحثين عن عمل في المنطقة، حيث كانت نسبة مشاركة المرأة 38.33%، مرتفعة بنسبة 1.37% عن شهر ديسمبر، وعدد المشتركين في منشآت القطاع الخاص بالمنطقة ارتفع إلى 3750 منشأة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م.// انتهى //16:46ت م0125