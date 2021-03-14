عسير 01 شعبان1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسيشهد مخطط "ياسمين ظهران الجنوب" بمنطقة عسير - أحد مخططات برنامج سكني - استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر موقع البرنامج الإلكتروني sakani.housing.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة http://qrco.de/bbLCv7.ويتميز مخطط "ياسمين ظهران الجنوب" الواقع شمال محافظة ظهران الجنوب بمحاذاة الطريق الدولي باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات ويمتد على مساحة تتجاوز 766 ألف م2، ويُوفّر 471 قطعة أرض سكنية بمتوسط مساحات تبلغ 500 م2 للأرض ضمن 24 مخططاً توفّر 21,418 أرضًا سكنية في منطقة عسير، ويُعد نموذجًا للمخططات السكنية المُتكاملة لما يشمله من مساحات مخصصة للحدائق العامة ومواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، مما أسهم في حجزه بالكامل وبدء المستفيدين بأعمال البناء والتشييد.وأكد البرنامج على ضرورة استكمال مستفيدي الأراضي السكنية التي يتيحها "سكني" إجراءات استخراج رخص بناء المسكن خلال 6 أشهر من تسلّم الأرض والبدء في البناء خلال عام، على أن يتم استكمال أعمال البناء خلال 3 أعوام، وتصل أعداد المخططات السكنية التي أتاحها البرنامج للمستفيدين إلى 217 مخططا توفّر أكثر من 178 ألف قطعة أرض.ويتيح "سكني" من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خدمة اختيار التصاميم الهندسية النموذجية من بين نحو 35 تصميمًا بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين وإصدار رخص البناء إلكترونيًا عبر منصة "سكني" لمستفيدي البناء الذاتي والأراضي السكنية التي يتيحها البرنامج في مناطق المملكة كافة، وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهّل إجراءات تملك الأسر السعودية المُستحقة بهدف رفع نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.// انتهى //16:46ت م0126