المدينة المنورة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأكد عدد من مديري الجهات الحكومية بالمدينة المنورة في تصريحات لـ"واس", أن جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز تجسد الرعاية التي توليها القيادة الحكيمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين, واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجائزة برفع مستوى الرضا عن تلك الخدمات.ونوه مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي بما تمثله الجائزة من إضافة نوعية لمسيرة التميز التي تُعطي دافعًا للعمل كخيار إستراتيجي لجميع فروع الوزارات بمنطقة المدينة المنورة الذي يأتي إطلاق الجائزة في هذا العام في دورتها السادسة لفرعين استثنائيين جديدين "التميز في إدارة العمل عن بعد" و" التميز في إدارة الأزمات والمخاطر" لما فرضته جائحة فيروس كورونا خطوة مميزة للجائزة لتجعل من الأعمال التي نفذت نموذجاً يحتذى به ويستحق الوقفات لتأكيد الجاهزة في العمل بهذه المفاهيم الاستثنائية.من جانبه أشار مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أيمن بن محمد السيد, إلى أن الجائزة تعكس الإطار الإستراتيجي لرؤية المملكة 2030 في التركيز على قياس وحوكمة أداء القطاعات الحكومية ونشر ثقافة التميز وتعزيز مفاهيم التحسين المستمر وتطوير الأداء واعتمادها منهجا راسخًا والاحتفاء بالنماذج الإيجابية التي تشجع على تطوير العمل الحكومي بما يسهم في تحفيز البيئة التنافسية، ويقوم فرع الوزارة بتسخير جميع الإمكانات للتحقيق أهداف الرؤية وترسيخ ثقافة ومفاهيم الجودة والإبداع والتميز.من جهته عبر المدير العام لهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور أحمد بن علي الزهراني عن وافر شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة للتميز وسمو نائبه لتخصيص فرعين جديدين بشكل استثنائي هذا العام مواكبة للمستجدات التي فرضتها جائحة فيروس كورنا التي تنافست على إحدى فروعها هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة, حيث تسعى مؤسسة جائزة المدينة المنورة إلى تهيئة مناخ تحفيزي يرقى بالأداء مستفيدةً في ذلك من عدد من التجارب في هذا المجال.بدوره ثمن مدير فرع وزارة التجارة عبدالرحمن بن سالم لسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز اهتمامه باستمرار أعمال الجائزة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها مما يدل على أن الجائزة تعمل على تحقيق رسالتها بالشكل الصحيح وهي رفع مستوى الخدمة والأداء لدى الجهات الحكومية وبجودة عالية في كل وقت وفق كل الظروف والتحديات, مبيناً أن الفرع عمل بكل احترافية على تحقيق أعلى النتائج في العمل عن بُعد والمشاركة الفعالة في إدارة الأزمات.فيما عد مدير فرع وزارة الإسكان أحمد بكر زيدان جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز من أهم الجوائز في منطقة المدينة المنورة لما توليه من أهمية إبراز الخدمات المقدمة للمستفيدين وقياس رضا المستفيدين, حيث إن ما يميز الجائزة هذا العام بفرعيها أنها وجدت في وقت أزمة كورونا مما يسهم في اكتساب الخبرات في التعامل مع الأزمات مستقبلاً لا سمح الله وأيضا في إدارة العمل عن بعد من خدمة المستفيدين والجهات ذات العلاقة.كما أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية منير محمد ناصر سعد أن جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز شهدت مواكبة وتطورا مطردا في جميع مراحل الجائزة منذ إطلاقها إلى أن وصلت للجائزة الحالية (السادسة) مواكبةً المستجدات وما يشهده العالم جراء جائحة كورونا بإضافة جائزة التميز في إدارة العمل عن بُعد والتميز في إدارة الأزمات والمخاطر وسيسهم التحسين المستمر في المنشآت الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة لتصبح المبادرة أحد الأدوات المهمة في الاهتمام بجودة الخدمات وتطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها وما يحققه ذلك من تعزيز التنمية المستدامة.وعدّ مدير جوازات المنطقة العميد فهد بن خالد العتيبي, الجائزة برنامجًا وطنيًا شاملًا ومتكاملًا يرسخ ثقافة التميز بين إدارات المؤسسات الحكومية في المدينة المنورة من خلال آليات ووسائل متعددة يتبناها البرنامج تمكن من إيجاد بيئة عمل تنافسية وفق معايير تسهم في تطوير وتحسين الأداء والارتقاء بالمدينة المنورة لمدارج المدن المتميزة في المملكة, مشيرًا إلى أن جوازات منطقة المدينة المنورة عملت على نشر الوعي بثقافة التميز والجودة والشفافية وجعلها مكونًا أساسيًا في بيئة العمل نتج عنه الحصول على العديد من الجوائز في خدمة المستفيدين.من جهته أوضح مدير إدارة مرور المنطقة العميد نواف بن مرشود العتيبي, أن الجائزة تعد تجربة فريدة ورائدة في دعم القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة وتستحق أن تبرز وهي إحدى الأفكار الإبداعية والابتكارية التي تميزت بها منطقة المدينة المنورة ومتخصصة في تقييم أداء الجهات الحكومية وقياس مدى رضا المستفيدين من تلك الخدمات إضافة إلى نشر ثقافة الجودة وتحسين الأداء والتطوير المستمر مما يؤدي إلى التحسين المستمر بخدماتها ومنتجاتها وتحقيق متطلبات المستفيدين واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية.واعتمدت جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز التي يقام حفلها الختامي غدًا فرعين لهذا العام يتنافس فيها مختلف الجهات المشاركة, ويختصّ الفرع الأول بـ "إدارة المخاطر خلال الجائحة" فيما يختص الفرع الثاني بـ "نظام العمل عن بعد خلال الجائحة".مما يذكر أن الجائزة أنشئت عام 1435هـ لتكون رائدة في مجالها, وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة وقياس رضاهم عن تلك الخدمات.// انتهى //16:51ت م0128