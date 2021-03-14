القاهرة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعًا افتراضيًا اليوم برئاسة مصر للإعداد والتحضير للدورة " 54 " للمجلس الوزاري العربي المقرر انعقاده افتراضيًا غدًا الاثنين برئاسة تونس .وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن جدول أعمال المكتب التنفيذي تضمن استعراض التطورات الجديدة واستجابة الدول الأعضاء في التصدي لفيروس كورونا "كوفيد19" ومناقشة تقرير وتوصيات اللجان الفنية الاستشارية المنبثقة عن المجلس سواء فيما يتعلق بموضوعات الصحة والبيئة، ومشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، والإستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة التي تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لها ، والإعلان عن جائزة الطبيب العربي لعام 2021، وتكريم الأطباء الفائزين الثلاثة الذين اختارتهم لجنة الطبيب العربي لعام 2021.وأشارت أبو غزالة إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا التعاون العربي الدولي من خلال موضوعي التعاون العربي الصيني في مجال الصحة وكذلك التعاون العربي الأمريكي في المجال الصحي وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأمريكية المتضمنة عددًا من مجالات التعاون من بينها المجالات الصحية.// انتهى //17:33ت م0139