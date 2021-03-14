بغداد 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3866 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 758184 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13751, فيما سجلت 3942 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 685770 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58663 , منهم 457 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:41ت م0140