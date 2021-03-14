رام الله 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 15 حالة وفاة و2142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2169 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 177 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 49 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //17:43ت م0141