الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسالتقى المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني في مقر الصندوق اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون والأمين العام لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية الدكتور سلمان المطيري والمدير التنفيذي للمؤسسات الأهلية المهندس عبدالرحمن الأحيدب.وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الصندوق والجمعيات الأهلية وسُبل ووسائل الاستفادة من برامج ومبادرات وخدمات "هدف".وثمن الجعويني الدور الريادي الذي توليه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنمية أعمال القطاع غير الربحي وتنويع مصادر تطوره، بما يخدم الفئات والشرائح التي ترعاها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مستعرضًا أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددًا على العمل جنبًا إلى جنب مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لما فيه تحقيق الفائدة المرجوة وخدمة المصالح الوطنية.وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية، عرضًا عن الأعمال والأداء والجهات التي تشرف عليها الجمعيات التعاونية، وفقًا للرؤية والرسالة والأهداف، مستعرضًا خطة بناء المنظومة المؤسسية للمجلس والمجالس الفرعية والأهداف الإستراتيجية للمجلس، بالإضافة إلى الإنجازات والأعمال المنفذة وفقًا للجدول الزمني لمراحل تنفيذ المهام.وأوصى المشاركين بتشكيل فريق يتولى مهمة متابعة سير الأعمال والمهام المنجزة والأعمال الجاري تنفيذها، سعيًا إلى الخروج بنتائج عملية تحقق المصالح المشتركة للطرفين لما فيه خدمة الوطن وأبنائه.من جهته أكد الدكتور السعدون، أهمية بناء شراكة إستراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلق دوره في تنمية الموارد البشرية، لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الاجتماعية والريادة في العمل الخيري وتحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير وتنمية القطاع غير الربحي.ولفت النظر إلى أهمية تعزيز الجهود لخدمة القطاع غير الربحي من خلال الاستفادة من برنامج دعم التوظيف وبرنامج التدريب على راس العمل "تمهير" وبرامج الصندوق الأخرى، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة بين أوساط منسوبي الجمعيات الخيرية من خلال برامج دعم التدريب والتأهيل وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية.// انتهى //17:44ت م0143