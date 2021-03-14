مكة المكرمة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسواصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية والتفتيشية وذلك ضمن نطاق البلدية الإشرافي للقضاء على الظواهر السلبية وتأمين الأجواء الصحية اللازمة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي أن البلدية نفذت 37 حملة رقابية قام بها مراقبو البلدية أسفرت عن إغلاق 4 عربات لبيع الأطعمة بممشى النسيم لعدم التزامها بالتراخيص البلدية وافتقارها للاشتراطات الصحية وعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرًا إلى مصادرة 9 مولدات كهربائية للعربات المسببة للضوضاء، إضافةً إلى مصادرة أواني تحضير تالفه ومناقل جمر مخالفة للأنظمة، كما تم خلال الحملة رفع طنّين من مخلفات البناء، واتخذت جميع الإجراءات النظامية وطبقت العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين.وأكد المالكي تكثيف الحملات الرقابية وتشديدها للتأكد من التزام وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية كافة اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين, داعيا الجميع إلى الإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد (940).// انتهى //17:48ت م0144