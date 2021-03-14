مكة المكرمة01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واستفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية لمرافق مشروع النقل العام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم, مشروع النقل العام بمكة المكرمة.واستمع معاليه لشرح مفصل عن العمل في المشروع وما يتضمنه من ورش للصيانة ومواقف حافلات ومرافق التزود بالوقود، ومبنى خدمة العملاء، ومركز التشغيل والتحكم.ونوه أمين العاصمة المقدسة بجهود سمو أمير منطقة مكة المكرمة الكبيرة ودوره الرائد في المشروع ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحثيثة للمشروع.// انتهى //17:52ت م0145