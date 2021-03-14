بيت لحم 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.ونقلت مصادر محلية فلسطينية عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن سلطات الاحتلال صادقت على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ محاذية لمستوطنة "بيتار عيليتA"، حوض (٣) وحوض (٤) في منطقة المترسية وخربة الكبرة من أراضي بلدة نحالين غربا، وحوض (٣) في منطقة واد أبو الحمراء من أراضي قرية حوسان غربا .وأشار بريجية إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة إلى أماكن عامة وطرق للمستوطنين إضافة إلى وحدات استيطانية .// انتهى //17:57ت م0147