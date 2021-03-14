القدس المحتلة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حزما، فيما اعتقلت أربعة آخرين في بلدتي العيسوية والطور، في القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه عدد من الشبان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بساقه اليسرى في منطقة الفخذ.وفي ذات السياق ، اقتحمت قوات الاحتلال العيسوية والطور، واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، وهم: عزيز غسان عليان، ولؤي عبد عليان، ومحمد عبد عليان، وإبراهيم الحنيطي.// انتهى //18:03ت م0149