مكة المكرمة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسانطلقت في مقر إمارة مكة المكرمة اليوم, أعمال حلقات نقاش لشرح آلية تطبيق الدليل الإجرائي للإمارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.ويهدف الدليل الإجرائي إلى توثيق وتطوير الإجراءات بالإمارة، بما يسرع إنهاء المعاملات ويوفر الوقت والجهد، حيث ستنظم الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بالإمارة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، (44) حلقة نقاش حول الدليل الإجرائي وأهمية تطبيقه.ويأتي ذلك بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وبمتابعة معالي وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني.// انتهى //18:04ت م0150