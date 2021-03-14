الطائف 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسدعت أمانة الطائف 190 مواطنًا ومواطنة ممن صدرت لهم أوامر منح سامية لحضور قرعة السحب الإلكتروني وتخصيص الأراضي لهم، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم (دفعتين يوميًا، دفعة الساعة 9 صباحًا ودفعة أخرى الساعة 10 صباحًا ).ويستمر السحب الإلكتروني للمواطنين والمواطنات إلى يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه، وذلك بمتنزه الردف بقاعة البيئة والإنسان والدخول من البوابة رقم ( 1 ).وأهاب أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بجميع الحاصلين على أوامر منح سامية سرعة تحديث بياناتهم واستكمالها على البوابة الإلكترونية للأمانة http://eservices.taifcity.gov.sa، حيث لن يتم النظر في أي طلب غير مستكمل البيانات، كما طالب المواطنين والمواطنات الذين يريدون التأكد من بياناتهم مراجعة إدارة الأراضي والممتلكات والمنح.// انتهى //18:31ت م0151