القاهرة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 4ر688 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليبلغ مستوى 11289.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.42% مسجلاً 2203.64 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.29% لينهي التعاملات عند مستوى 3213.97 نقطة.// انتهى //18:33ت م0152