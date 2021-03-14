مكة المكرمة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, حلقة حوارية افتراضية بعنوان "صناعة العمل الإداري", بحضور معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.وتحدث معاليه عن ماهية صناعة العمل الإداري وأثره الجوهري في توجيه العاملين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي نحو النجاح والتميز ووضع الخطط والإستراتيجيات وأساليب الحوكمة والرقابة التي تسهم في تقدم الرئاسة قدمًا نحو الإبداع والابتكار وتمكين الشباب والمرأة.من جانبه أبرز وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد العديد من العوامل المساعدة على صناعة العمل الإداري ومراحل اتخاذ القرار والتنفيذ ودورها في مواصلة التطوير والتنمية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.فيما تحدث الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بدر آل الشيخ عن أهداف الإدارة ودورها في تحقيق رضا المستفيد، ووضع معايير عالية للجودة وتحقيق أعلى مستوى من التنظيم للعملية الإدارية بالرئاسة، مشيراً إلى أهمية التكامل الإداري والتنسيق والتوجيه في عدم إغفال جانب دون آخر، والاهتمام بالجانب الإنساني كالتقدم الوظيفي والمكافآت.وأشار إلى أن الرئاسة حققت قفزات نوعية خلال السنوات العشر الماضية في عدد من المجالات، من خلال عمل مؤسسي إداري متميز منها سلسلة النجاحات التي تحققت في ترجمة خطبة عرفة وبلوغ المستفيدين منها أكثر من ٢٧ مليون مستفيد، وأثر التخطيط المتواصل بين الرئاسة والوكالة في وضع الخطط الإستراتيجية وجدولتها وفق جدول زمني يضمن تحقيقها.// انتهى //18:35ت م0153