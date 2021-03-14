الخرطوم 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي في مكتبها اليوم، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان روبرت فان دن دوول.وبحثا خلال اللقاء ترتيبات استئناف الحوار الإستراتيجي لتعزيز التعاون بين السودان والاتحاد الأوروبي قريبًا.وعبرت الوزيرة خلال اللقاء عن شكر بلادها للاتحاد الأوروبي لدعمه السياسي والاقتصادي والتقني والمادي ولاستعداده للمشاركة في الآلية الرباعية لرئاسة مفاوضات سد النهضة، وكذلك الدعم الإنساني لاستقبال اللاجئين في شرقي البلاد، مبدية تطلع بلادها إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي بإعفاء بلادها من الديون، ومثمنةً مساندة الدول الأوروبية وفرنسا على وجه الخصوص لاستضافتها مؤتمر باريس.من جانبه أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد للتحول الديمقراطي وحرصه الكبير على أمن السودان نسبةً لموقعه الإستراتيجي وما له من تأثير مباشر على كامل الإقليم .// انتهى //19:02ت م0154