القاهرة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسفاز فريق غزل المحلة على مضيفه فريق المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //19:04ت م0155