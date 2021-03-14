القاهرة 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسنفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.وأفاد المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن التدريب تضمن تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي ومنها إجراء إبحار ليلي مشترك لإظهار قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة، إضافة إلى تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.// انتهى //19:06ت م0156