أديس أبابا 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسهنأ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد محمد الدبيبة إلى جانب جميع مكونات السلطتين والشعب الليبي وقواه الحية، بنيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية ثقة مجلس النواب.وأكد موسى فكي محمد، في بيان نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي استعداد هيئته الكامل، إلى جانب سائر مؤسسات الاتحاد الأفريقي لدعم الحكومة الليبية الجديدة.كما أثنى على استكمال إجراءات تعيين حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مثمنًا التقدم المتميز على طريق السلام والمصالحة والوئام الليبي الشامل.// انتهى //19:11ت م0157