الكويت 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 209523 حالة في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1172 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 209 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصالبتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللآزمة 14179 حالة, داعيًا الجميع بالمداومة على اتخاذ سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد الجسدي.وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1390 حالة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 194172 حالة.// انتهى //19:35ت م0159