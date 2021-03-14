السيح 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واساحتفت اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج اليوم ، بيوم الخط العربي، وذلك في مقر المحافظة بمدينة السيح .واطلع محافظ الخرج مساعد الماضي على الأعمال الحيّة للخط العربي واللوحات التشكيلية التي تعبر عن أهمية اللغة العربية، وتهدف إلى إبراز المواهب، ونشر ثقافة الاهتمام بهذا الفن العربي الأصيل .وكرم محافظ الخرج المشاركين من هواة الخط العربي، وعبر عن شكره وتقديره للجنة الثقافية وإدارة التعليم والمشاركين، على اهتمامهم بالخط العربي، داعياً لتعزيز الجهود وتكثيف البرامج المجتمعية التي تدعم اللغة العربية والفن التشكيلي .// انتهى //19:49ت م0161