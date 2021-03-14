عمّان 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 8053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 477053 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 396195 حالة شفاء بعد تسجيل 6068 حالة إضافية، كما سجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5346 حالة.// انتهى //19:59ت م0164