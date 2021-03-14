الجزائر 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسجدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم، استعداد بلاده لمساعدة دولة مالي على استعادة استقرارها والتحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب المالي.وقال الرئيس تبون في تصريح له عقب مباحثاته مع نظيره رئيس دولة مالي باه أنداو الذي يزور الجزائر حالياً أن اللقاء شكل فرصة استقبلنا من خلالها رئيس دولة مالي الذي يؤدي زيارة عمل وصداقة الى بلادنا ونهنئه على عودة الهدوء والاستقرار في بلاده.وأضاف أنه هنأ نظيره المالي على نجاح الاجتماع الذي عقد في مدينة كيدال بشمال مالي مؤخراً، منوها بالقول: "نحن رهن إشارة إخواننا في مالي فيما يرونه في صالح المرحلة الراهنة بخصوص تهدئة الاوضاع والتحضير للانتخابات التي قرروا إجراءها.يشار إلى أن الرئيس انداو كان قد وصل الى الجزائر مساء أمس في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه رئاسة دولة مالي في سبتمبر الماضي.// انتهى //20:26ت م0166