مدريد 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واستغلب فريق غرناطة على ريال سوسييداد بنتيجة 1-0، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وكان قد سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب خيرمان سانشيس في الدقيقة 52.ووضع غرناطة حدًا لسبع مباريات تواليًا لم يخسر فيها فريق ريال سوسييداد، ليبقى الأخير خامسًا بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع، في المقابل، صعد غرناطة إلى المركز الثامن// انتهى //21:25ت م0176