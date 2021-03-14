الرياض 1 شعبان 1442 الموافق 14 مارس 2021 واس.نظّم مركز الدعم الطلابي والمهني، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مؤخراً، دورتين تدريبيتين - عن بعد -، استهدفتا طالبات وخريجات الجامعة.وعقدت الدورة الأولى "التخطيط المهني السليم"، وهدفت إلى التعريف بأهمية التخطيط في المجال المهني، والدورة الثانية بعنوان "كيف توظفين موهبتك في التطوع؟" التي هدفت إلى التعريف بآليات تحديد مواهب التطوع لدى الأفراد وكيفية استخدامها وتوظيفها على أكمل وجه، وشهدت حضور نحو 135 مستفيدة.واستضاف المركز في الأسبوع ذاته أعضاء من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وفريقا من منصة "لينكدإن" للتعليم؛ وذلك لشرح وتوضيح برنامج "دروب-إن"، وكيفية استخدام منصة"LinkedIn learning" للاستفادة من الدورات المقدمة عبرها في مختلف المسارات المهنية، مثل: الإدارة المالية والمحاسبة، الموارد البشرية، التدريب والتوظيف، التسويق، إستراتيجية وتحليل الأعمال، المؤثرات البصرية والرسوم البيانية المتحركة، تطوير الشبكة وعلم البيانات. وبلغ عدد المستفيدات من هذا اللقاء التعريفي 80 طالبة من المستوى السابع والثامن والخريجات الباحثات عن عمل.من جانب آخر عقد المركز جلسة إرشاد مهني جماعية بعنوان "البحث عن وظيفة"، أدار النقاش مرشدة مهنية معتمدة.، فيما يقدم المركز أسبوعياً خدمة "جلسة الإرشاد المهني الفردية " تحجزها الطالبة أو الخريجة تُعقد عن بُعد مع المرشدة المهنية، مراعية تحديد نوع الخدمة المطلوبة (إعداد سيرة ذاتية، مهارات مقابلات العمل، الميول المهنية وغيرها). وقد بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال الأسبوع الماضي 18 جلسة منفردة.يشار إلى أن أعمال مركز الدعم الطلابي والمهني، تتماشى مع عدد من توجهات الخطة الإستراتيجية 2025، لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والمتمثلة في إعداد مخرجات تنافسية وتعزيز تمكين المرأة.//انتهى//21:46ت م0182