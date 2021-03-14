جيزان 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأعلنت صحة جازان اليوم، عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتوفير خدمة تقديم اللقاح بعدد من المراكز بالمنطقة.وأوضحت أن الحملة تستهدف مركز السكري بمدينة جيزان، ومركز السكري بمستشفى الملك فهد المركزي، ومراكز الغسيل الكلوي بالمنطقة وهي 8 مراكز تابعة لوزارة الصحة و 6 مراكز أخرى تعمل من خلال مشروع شراء خدمة الغسيل الكلوي الذي يجري تشغيله من قبل شركات عالمية متخصصة.وأشارت صحة جازان إلى أنه يمكن الآن الدخول على تطبيق "صحتي" لحجز المواعيد في المراكز المعتمدة بالمنطقة، داعية المواطنين والمقيمين للمبادرة في التسجيل والمسارعة في أخذ اللقاح؛ حفاظًاً على صحة وسلامة المجتمع.// انتهى //21:55ت م0184