الرياض 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسشارك المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، في الحوار الرابع حول موضوع (مكافحة التطرف العنيف في الشرق الأوسط) اليوم في طوكيو بمبادرة من وزارة الخارجية اليابانية.واستعرض (اعتدال) خلال الحوار الافتراضي أمام الحاضرين من الدول المشاركة، ومنها: الإمارات، مصر، العراق، الأردن، تونس، والمغرب، جهود مكافحة الفكر المتطرف، وآلية عمل المركز وإستراتيجياته ومرتكزاته الفكرية، والرقمية، والإعلامية.// انتهى //21:57ت م0185