ثقافي / تعليم الخرج يطلق حملة "الصلاة نور" في مدارس السيح والدلم
الأحد 1442/8/1 هـ الموافق 2021/03/14 م واس
السيح 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس
أطلقت إدارة تعليم الخرج اليوم ، حملة توعوية في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي بقطاعي التعليم في السيح والدلم ، وذلك تحت عنوان "الصلاة نور".
وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع التعليمي بأثر الالتزام بأداء الصلاة ، والتوعية بمكانتها وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم، إضافة إلى غرس قيمة الصلاة في قلوب النشء، وترسيخ عظم شأنها،وبيان مكانتها وتعزيز أهمية المحافظة على أدائها والعناية بها.
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21:58ت م
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