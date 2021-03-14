السيح 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأطلقت إدارة تعليم الخرج اليوم ، حملة توعوية في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي بقطاعي التعليم في السيح والدلم ، وذلك تحت عنوان "الصلاة نور".وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع التعليمي بأثر الالتزام بأداء الصلاة ، والتوعية بمكانتها وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم، إضافة إلى غرس قيمة الصلاة في قلوب النشء، وترسيخ عظم شأنها،وبيان مكانتها وتعزيز أهمية المحافظة على أدائها والعناية بها.// انتهى //21:58ت م0186