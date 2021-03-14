باريس 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأحرز الروسي دانييل ميدفيديف لقب دورة مرسيليا الفرنسية الدولية في كرة المضرب بفوزه على الفرنسي بيار هوغ هيربير 6-4 ،6-7 (4-7) ،6-4 في المباراة النهائية اليوم.وسدّد الروسي الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، 13 إرسالًا ساحقا في طريقه لإحراز لقبه العاشر في مسيرته.وسيرتقي ميدفيديف إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر غدًا على حساب الإسباني رافايل نادال وخلف المتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش.وبات ميدفيديف أوّل لاعب من خارج الرباعي (ديوكوفيتيش، نادال، السويسري روجيه فيدرر والبريطاني اندي موراي) يصعد إلى المركز الثاني، بعد الأسترالي ليتون هيويت في يوليو 2005م.// انتهى //22:02ت م0187