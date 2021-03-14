الطائف 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي برنامج الجودة, الذي يستمر لخمسة أسابيع، ويستهدف تحسين وتطوير مهارات الأداء لدى المشرفين الطلابيين لإستخدام أدوات ومنهجيات الجودة.وحول ذلك أوضح مدير إدارة النشاط سامي العصيمي أن البرنامج يستهدف 30 مشرفاً للنشاط الطلابي بالطائف على مدى أربع حلقات للجودة، وذلك ضمن برامج الإدارة لتطوير أداء العاملين بها، بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل التعليمية.// انتهى //22:38ت م0190