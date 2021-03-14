السيح 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسيطلق مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج غداً ، حملة للتبرع بالدم في مدينة السيح ، عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة ، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً ، وتستمر ثلاثة أيام.وتأتي الحملة التي تقام في ممشى مصلى العيد الكبير في حي الخزامى غربي مدينة السيح ، تعزيزاً للجانب الإنساني والمشاركة المجتمعية ، ولتأمين احتياجات بنك الدم المركزي في المستشفى، التي تُسهم -بإذن الله- في إنقاذ حياة كثير من المرضى المحتاجين للدم.// انتهى //22:39ت م0191