واشنطن 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالاً هاتفياً أمس، بوزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود.وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية تعزيز الأهداف المشتركة في مكافحة تغير المناخ، وتطوير التكنولوجيا الخضراء، وتعزيز التعاون الدفاعي، ومواصلة الجهود المشتركة مع الدنمارك في القطب الشمالي.وأكد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز تحالف الناتو ودعم أجندة حلف الناتو 2030 والتعاون لمواجهة تحديات فيروس كوفيد-19 وأمن الطاقة.// انتهى //00:30ت م0003