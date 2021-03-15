الجزائر 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأجرى رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد اتصالاً هاتفياً أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا عبدالحميد الدبيبة.وأشار بيان حكومي إلى أن جراد جدد للدبيبة مساندة الجزائر وتأييد الرئيس عبدالمجيد تبون واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة الليبية في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.وأضاف المصدر أن جراد ذكر بموقف الجزائر المتضامن مع الشعب الليبي، وتأكيد استعداد الجانبين للتواصل والتشاور لدعم ليبيا للخروج نهائياً من الأزمة التي تبقى شأن الشعب الليبي كافة مع التنويه بضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية.وتابع البيان أن جرى خلال الاتصال الهاتفي، تجديد الطرفين "عزمهما على العمل سويا على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين" .// انتهى //01:26ت م0005