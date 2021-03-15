واشنطن 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.وشدد الوزير بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، على الدور الخاص للتحالف عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الأمن العالمي.كما جرى خلال الاتصال مناقشة، الملف الإيراني والعملية السياسية في ليبيا.// انتهى //02:11ت م0006