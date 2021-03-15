لندن 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واستابع مانشستر يونايتد نتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي بفوز صعب على ضيفه وست هام بهدف وحيد وذلك في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.سجل هدف المباراة الوحيد لاعب وست هام كريغ داوسون "بالخطأ في مرماه" في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 57 نقطة بالمركز الثاني،بينما بقي رصيد وست هام بـ 48 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //03:37ت م0010